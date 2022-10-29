Хохлов считает, что Йоканович не подходит динамовскому стилю

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о работе нынешнего наставника «бело-голубых» Славиши Йокановича.

Напомним, что сербский специалист возглавил московскую команду минувшим летом, сменив на этом посту немца Сандро Шварца.

Хохлов считает, что руководство «Динамо» подбирает тренеров под определённый стиль игры, однако в отношении Йокановича эксперт пока такого сказать не может.

«Ещё когда сам работал в клубе, слышал такой месседж от руководства: не стиль под тренера, а тренер под стиль. Получается, правда, не всегда: со Шварцем было стопроцентное попадание, в отношении Йокановича пока такого не вижу», — цитирует Хохлова «Матч ТВ».

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 23 набранных очка. В данную минуту команда Йокановича проводит матч 15-го тура против «Химок».