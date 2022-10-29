Гогниев: «Реакция Глушакова была немного неадекватной»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:6) объяснил раннюю замену Дениса Глушакова.

- Прокомментируйте замену Дениса Глушакова. Вы ему что-то эмоционально вслед сказали. Значит ли это, что игрока не будет в команде, или это просто эмоции?

- Денис Глушаков - такой же футболист, как и все остальные футболисты. Если тренер принял решение поменять его не из-за того, что у него травма, то это решение тренера. Я же не просто так самоутверждаюсь. Я знаю Дениса, он очень сильный футболист, как он в сборной играл, но есть реалии здесь и сейчас и есть имя, которое на тебя работает. Здесь и сейчас надо это делать не только Денису, но и каждому футболисту, который есть. Если тренер меняет любого футболиста, он должен реагировать правильно, а особенно, если это капитан команды. Мое мнение, что реакция Дениса была немного неадекватной, неправильной. Я вправе поменять кого угодно, когда угодно, потому что вся ответственность за результат и все остальное лежит на главном тренере. Мне хотелось поменять, я думаю, что не ошибся с заменой. Казанцев вышел на 60 минут и очень хорошо ее связал. Да, там были обрезы, но он молодой и не имеет такого опыта играть на таком уровне на таких скоростях. Мне очень понравилось, как он вышел. Мне нужны футболисты мотивированные с горящми глазами, которые даже если ошибаются, то должны хотеть обыгрывать «Динамо» и делать для этого всё возможное и невозможное. Тогда будет всё. А результат придет. Есть уровень мастерства футболистов. Мы сегодня могли забить, очень много подходов, но не реализовали свои возможности. А психология - такая штука, что один гол пропускаешь, и когда 14 матчей проигрываешь, конечно, очень тяжело вернуться, потому что уже на подкорке засело, а с подкорки очень тяжело вытащить. Но мы будем только сильнее.