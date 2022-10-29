Силкин: Поведение Гогниева — это проблема «Химок»

Российский тренер Сергей Силкин высказался после матча 15-го тура РПЛ «Динамо» - «Химки» (6:1).

«Химки» совсем не играют. Если взять результат матча с «Динамо», то у «Химок» плачевная ситуация. Не знаю, что происходит в подмосковной команде», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что вышедшие на замену игроки в составе «красно-черных» боролись до самого конца, но поведение Спартака Гогниева является проблемой для «Химок».

После 15 матчей подмосковный клуб занимает предпоследнее (15) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе девять набранных очков.