Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: Поведение Гогниева — это проблема «Химок»

29 Октября 2022 • 17:38 Комментировать
Динамо Москва
6:1
Химки
окончен

Российский тренер Сергей Силкин высказался после матча 15-го тура РПЛ «Динамо» - «Химки» (6:1).

«Химки» совсем не играют. Если взять результат матча с «Динамо», то у «Химок» плачевная ситуация. Не знаю, что происходит в подмосковной команде», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что вышедшие на замену игроки в составе «красно-черных» боролись до самого конца, но поведение Спартака Гогниева является проблемой для «Химок».

После 15 матчей подмосковный клуб занимает предпоследнее (15) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе девять набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Динамо Москва Спартак Гогниев Сергей Силкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Химки Химки
6
1
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Ростов Ростов
1
2
2.43 3.65 2.80
Видео
29.10.22 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
4.30 3.75 1.86
Видео
30.10.22 в 14:00
Сочи Сочи
Урал Урал
1.81 3.85 4.40
Видео
30.10.22 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Пари НН Пари НН
1.82 3.80 4.40
Видео
30.10.22 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.32 5.40 10.00
Видео
30.10.22 в 19:30
Краснодар Краснодар
Зенит Зенит
5.60 4.50 1.56
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
18:56 · Россия. Премьер-лига
​Тюкавин: «Буду доказывать тренеру»
18:55 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Мартинс вернётся на поле в январе»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Химки» покатились, не надо было увольнять Юрана»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Гогниев — посредственный тренер
18:34 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Динамо» набирает ход»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:27 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Надеюсь, Захарян не уйдет из «Динамо»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Масалитин заявил, у кого больше шансов на победу в дерби «Локомотив» - ЦСКА
18:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Вагнера Лава: «Когда нас пригласит ЦСКА, мы обязательно приедем»
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Связка Уткин – Комличенко сработала уже пятый раз
18:12 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» за несколько минут перевернул игру с «Ахматом» и сравнял счёт
18:11 · Россия. Премьер-лига
Агент Кучаева сообщил, почему игрок не примет участие в матче с «Локомотивом»
18:01 · Россия. Первая лига
Хабаровский СКА одержал волевую победу в матче с «Волгарём»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин – о Гладышеве: «Он молодец! Поздравляю его с первым дублем в карьере»
17:50 · Россия. Премьер-лига
Пименов: У «Локомотива» есть шансы в матче с ЦСКА
Все новости
Рекомендуем