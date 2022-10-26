Силкин считает, что Тюкавину не нужно уходить из «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о перспективах 20-летнего нападающего Константина Тюкавина в московском клубе.

По мнению специалиста, молодому россиянину не стоит менять команду из-за недостатка игровой практики.

«Я думаю, что не надо ему никуда дёргаться, потому что ему нужно доказывать свою состоятельность здесь, в команде. У нас были случаи с Соловьёвым, Ташаевым. Где эти ребята сейчас? Никто не знает», — приводит слова Силкина Betonmobile.ru.

В текущем сезоне Тюкавин провёл в составе «Динамо» 17 матчей, забив в них три гола и отдав две результативные передачи. Действующий контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 7 миллионов евро.