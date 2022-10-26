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Писарев: Каким застал Давыдова в «Химках»? Не развивающимся

26 Октября 2022 • 15:14 Комментировать
Динамо Москва
...
Химки
29.10 14:00

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о подписании контракта нападающим «Химок» Денисом Давыдовом с клубом медиалиги.

«Вообще неинтересно — ну, подписал и подписал. Про него просто скажу — много дифирамбов, а на выходе — ничего», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Эксперт заявил, что в футболе недостаточно одного умения бегать, нужно обладать футбольным интеллектом и характером. Тренер рассказал, что застал Давыдова в «Химкам» не развивающимся игроком, его пик — юношеская сборная 95 года.

27-летний воспитанник «Спартака» перебрался в подмосковный клуб минувшим летом на правах свободного агента, за это время он провел на поле 45 минут в матче Фонбет Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Николай Писарев Денис Давыдов
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