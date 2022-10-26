Писарев: Каким застал Давыдова в «Химках»? Не развивающимся

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о подписании контракта нападающим «Химок» Денисом Давыдовом с клубом медиалиги.

«Вообще неинтересно — ну, подписал и подписал. Про него просто скажу — много дифирамбов, а на выходе — ничего», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Эксперт заявил, что в футболе недостаточно одного умения бегать, нужно обладать футбольным интеллектом и характером. Тренер рассказал, что застал Давыдова в «Химкам» не развивающимся игроком, его пик — юношеская сборная 95 года.

27-летний воспитанник «Спартака» перебрался в подмосковный клуб минувшим летом на правах свободного агента, за это время он провел на поле 45 минут в матче Фонбет Кубка России.