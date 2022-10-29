Шунин — о матче с «Химками»: «Надеюсь, болельщикам игра понравилась»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал крупную победу над «Химками» (6:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Победили уверенно, было много моментов. Надеюсь, болельщикам игра понравилась. Надо забыть об этой игре и двигаться к следующей», — передает слова Шунина «Чемпионат».

Голкипер поблагодарил защитников за хорошую игру, отдельно он отметил Сабу Сазонова, который прибавляет с каждым матчем. Команда еще молодая, она продолжает расти, добавил вратарь.

Столичный клуб поднялся на третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 очков. «Бело-голубые» сравнялись по зачетным баллам с ЦСКА (игра в запасе) и «Ростовом», который сейчас в гостях встречается с «Ахматом».