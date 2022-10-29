​Гогниев выругался Глушакову вслед

Субботнюю программу 15-го тура чемпионата России открывает матч между «Динамо» и «Химками». По ходу первой половины игры был заменён полузащитник Денис Глушаков. После ухода с поля капитан команды сразу же направился в подтрибунное помещение.

«Домой ***** [нафиг], домой ***** [блин]», - сказал главный тренер «Химок» Спартак Гогниев вслед Глушакову.

В первом тайме «Химки», не знающие радости побед с 7 августа, пропустили от «Динамо» три раза и не смогли забить в ответ.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Динамо» и «Химками» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.