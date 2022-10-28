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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов: «У «Динамо» очень хорошие шансы подняться по турнирной таблице поближе к лидерам»

28 Октября 2022 • 14:48 Комментировать
Динамо Москва
...
Химки
Через 22 ч. 3 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ, в котором «Динамо» примет на своём поле «Химки».

По мнению эксперта, «бело-голубые» являются фаворитами в предстоящей встрече, поскольку «Химки» сейчас находятся в удручающем состоянии.

«Химки» находятся в удручающем состоянии, команда постоянно крупно проигрывает, и психологическое состояние, как говорит тренер «Химок», у игроков неважное. «Динамо», наоборот, последние матчи выигрывает очень уверенно, так что у них есть очень хорошие шансы подняться по турнирной таблице поближе к лидерам», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Напомним, что на данный момент «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. От третьего места «бело-голубых» отделяют всего лишь три очка. Матч «Динамо» — «Химки» состоится завтра, 29 октября. Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Динамо Москва Андрей Тихонов
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ДИНАМО МОСКВА ХИМКИ
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