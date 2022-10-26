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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Руководители «Химок» могут стать фигурантами уголовного дела

26 Октября 2022 • 16:58 Комментировать
Динамо Москва
...
Химки
29.10 14:00

Правоохранительные органы заинтересовались ситуацией в «Химках», где уже несколько месяцев футболистам и сотрудникам не выплачиваются заработные платы. Как сообщает телеграм-канал Baza, в ближайшее время следователи могут провести проверку. По её итогам боссы «Химок» могут стать фигурантами уголовного дела.

На текущий момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, то есть находятся в зоне прямого вылета. Ближайший матч команда Спартака Гогниева проведёт 29 октября – против «Динамо» на поле соперника.

Отметим, что свою последнюю на сегодняшний день победу «Химки» одержали 7 августа.

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Химки
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ДИНАМО МОСКВА ХИМКИ
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