​Руководители «Химок» могут стать фигурантами уголовного дела

Правоохранительные органы заинтересовались ситуацией в «Химках», где уже несколько месяцев футболистам и сотрудникам не выплачиваются заработные платы. Как сообщает телеграм-канал Baza, в ближайшее время следователи могут провести проверку. По её итогам боссы «Химок» могут стать фигурантами уголовного дела.

На текущий момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, то есть находятся в зоне прямого вылета. Ближайший матч команда Спартака Гогниева проведёт 29 октября – против «Динамо» на поле соперника.

Отметим, что свою последнюю на сегодняшний день победу «Химки» одержали 7 августа.