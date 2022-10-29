Юран отказался комментировать поведение Гогниева во время матча с «Динамо»

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран высказался после поражения подмосковного клуба от «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура РПЛ.

«Не работаю в «Химках». Лучше спросить руководителей по поводу очередного разгромного поражения. Поведение Гогниева? Не хочу комментировать», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

После 15 матчей подопечные Спартака Гогниева занимают 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 9 набранных очков. В следующем туре «Химки» примут на своем поле «Оренбург», встреча состоится 4 ноября, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.