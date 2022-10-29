Добровинский: «Тюкавин — талантливейший футболист»

Юрист Александр Добровинский высказался о потенциале нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин — талантливейший футболист. Он должен немного подрасти и стать Смоловым. Может ли Тюкавин обидеться и уйти из клуба? Жалко будет. Надеюсь, он останется», — приводит слова поклонника московского клуба издание «Чемпионат».

Отметим, что Тюкавин отличился в победном разгроме против «Химок», который закончился со счётом 6:1. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Константин стал автором четырёх голов в 14 матчах.

