Губерниев оскорбил Гогниева

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими мыслями о поведении Спартака Гогниева. В перерыве субботнего матча Премьер-лиги тренер «Химок» позволил себе выругаться в адрес комментатора Сергея Дурасова – Гогниеву не понравились вопросы во время флеш-интервью.

«Я раньше думал, что тренер «Химок» Спартак Гогниев невоспитанный хам, а он оказывается просто быдло-идиот», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Гогниев не должен работать тренером! Ему надо вообще запретить с людьми работать!» - добавил Губерниев. Он добавил, что Гогниеву в лучшем случае нужно идти работать грузчиком на ликёро-водочный завод.

Напомним, что Спартак Гогниев работает с «Химками» с начала сентября.