Гогниев: «Признаю, на данный момент мы очень плохо готовы, мне разгребать»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:6) заявил, что «сделает из команды конфетку».

- Что произошло за эту неделю? Вы прошлый матч со «Спартаком» с позитивным трендом провели. С учетом поражения все равно какие-то позитивные моменты были тогда. Эта игра абсолютно противоположна прошлой, никакого желания. Команда с первых минут очень…

- Я бы не сказал! Желаение огромное у ребят, просто воплотить… К сожалению, психологическое состояние и многие факторы, которые не озвучишь, мы не можем. Почему-то хочется отметить некоторых людей. У нас Казанцев сегодня вышел в центре поля и 60 минут играл, ошибки были и обрезы были, но он очень хорошо и качественно на себя брал игру. У нас со второй команды Дулаев вышел и заработал пенальти. Да, у него лишний вес, но он это сделал. Неплохо смотрелся.

Еще раз говорю - у нас ребята выходят и неплохо делают свое дело. Некоторые, к сожалению, делают не так, как бы этого хотелось. Но это наша внутренняя кухня, и мы это всё разберем. Мои футболисты - самые сильные, которые есть в лиге.

- Тренер «Оренбурга» Марцел Личка после поражения от «Локомотива» 1:5, до этого проиграл «Спартаку», сказал, что «мы становимся грушей для битья для московских команд». После этого произошло волшебное преобразование с 0:8 с «Зенитом», команда обыгрывает многих, поднялась в таблице. Этого ждать от «Химок» нам стоит?

- Конечно, хотелось. Мне как тренеру очень сильно бы хотелось. Но опять же, давайте скажем так: есть чудеса, а есть реалии. Надо в реалиях жить. Я как тренер в чудеса верить, но это один раз. Если каждый наш футболист сыграет на своем уровне, на 100%, на 101%, мы эти два матча чемпионата, уверен, выиграем. Но бывают такие вещи, что футболисты выходят и не попадают в игру, что-то случается. К сожалению, ротации такой большой у нас нет, нет багажа, чтобы менять равноценно. Мы смотрим, молодежи много тренируется в общей группе. Мы смотрим и анализируем. Результаты? Конечно, они очень плохие, очень много пропускаем. Фактически не забиваем. По большому счету, надо признаться, что мы на данный момент очень плохо готовы. Мне разгребать, надеюсь, что если руководители примут другое решение, я готов. Но я знаю точно, что мы это разгребем, если над дадут возможность это разгрести и сделать из команды «Химки» конфетку, мы это сделаем и только сильнее становимся.

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