​Стала известна причина замены Захаряна

В субботу «Динамо» разнесло на своём поле «Химки» со счётом 6:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Уже в начале второго тайма поле покинул полузащитник московской команды Арсен Захарян, которым интересуется «Челси».

Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», Арсен Захарян был заменён из-за боли в животе.

Набор трёх очков позволил «Динамо» подняться сразу на третье место Премьер-лиги. Правда, остальным командам из этого участка турнирной таблицы ещё предстоит провести свои матчи 15-го игрового дня.

Следующий матч «Динамо» проведёт 6 ноября – против «Ростова» на поле соперника.