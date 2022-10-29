Рианчо – о Глушакове: «Глушаков не уважает ни клуб, ни болельщиков, ни тренера»

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о конфликте Дениса Глушакова и Спартака Гогниева.

«Вы узнаете человека по его делам. Если Глушаков не сел на скамейку и не пожал руку тренеру после замены, то возникает вопрос, уважает ли он клуб, болельщиков и тренера. Он этого не показал. Это вопрос воспитания», — заявил испанский специалист в интервью«Спорт-Экспрессу». Напомним, что тренер «Химок» убрал хавбека с поля во время поединка против «Динамо» ещё в первой половине, что вызвало реакцию как Глушакова, так и Гогниева.

Поражение со счётом 1:6 продлило серию игр подмосковного клуба без побед до 15 матчей. В таблице Российской премьер-лиги «Химки» находятся на предпоследнем месте после первой половины сезона.