Орещук назвал стоимость Захаряна

Футбольный агент Роман Орещук оценил стоимость полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Сколько примерно может стоить Захарян? 8-10 миллионов евро», — заявил Орещук «РБ Спорту».

Ранее футболист сказал, что надеется на продолжение переговоров с «Челси» о переходе предстоящей зимой.

Агент отметил, что считает данное высказывание некорректным, но, возможно, «бело-голубые» разрешили ему это делать.

В текущем сезоне 19-летний хавбек «Динамо» принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет пять результативных передач.