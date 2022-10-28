Орещук назвал стоимость Захаряна

Футбольный агент Роман Орещук оценил стоимость полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
«Сколько примерно может стоить Захарян? 8-10 миллионов евро», — заявил Орещук «РБ Спорту».
Ранее футболист сказал, что надеется на продолжение переговоров с «Челси» о переходе предстоящей зимой.
Агент отметил, что считает данное высказывание некорректным, но, возможно, «бело-голубые» разрешили ему это делать.
В текущем сезоне 19-летний хавбек «Динамо» принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет пять результативных передач.
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