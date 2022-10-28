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Орещук назвал стоимость Захаряна

28 Октября 2022 • 18:45 Комментировать
Динамо Москва
...
Химки
Через 18 ч. 54 мин.

Футбольный агент Роман Орещук оценил стоимость полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Сколько примерно может стоить Захарян? 8-10 миллионов евро», — заявил Орещук «РБ Спорту».

Ранее футболист сказал, что надеется на продолжение переговоров с «Челси» о переходе предстоящей зимой.

Агент отметил, что считает данное высказывание некорректным, но, возможно, «бело-голубые» разрешили ему это делать.

В текущем сезоне 19-летний хавбек «Динамо» принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Роман Орещук Арсен Захарян
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