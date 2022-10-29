Бубнов сделал прогноз на матч «Динамо» - «Химки»

Программа матчей 15-го тура чемпионата России продолжится поединком на «ВТБ Арене» между «Динамо» и «Химками». Прогнозом на этот матч поделился экс-защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов.

«3:1. «Динамо» уверенно разобралось с «Локо» должно еще увереннее разобраться с «Химками». Но на один гол гости сподобятся - они даже со «Спартаком» имели моменты», - приводятся слова аналитика на страницах Sportbox.

Встреча состоится сегодня, 29 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Химки» располагаются на предпоследней позиции.