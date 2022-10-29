Игрок «Химок» Руденко: «Надо работать, чтобы исправить ситуацию»

Форвард «Химок» Александр Руденко ответил на вопрос о текущем положении подмосковного клуба в РПЛ.

«Не знаю, почему так происходит с «Химками». Надо работать, чтобы исправить ситуацию», — передает слова Руденко «Чемпионат».

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Химки» потерпели разгромное поражение от столичного «Динамо» со счетом 1:6. После первого тайма главный тренер «красно-черных» Спартак Гогниев получил красную карточку за неспортивное поведение.

В текущем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.