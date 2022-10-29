Рианчо — о замене Глушакова: Надо уважать решение тренера!

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о ситуации с заменой полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в матче с «Динамо». Наставник подмосковного клуба Спартак Гогниев убрал хавбека с поля еще по ходу первого тайма. После замены Глушаков сразу же отправился в раздевалку и получил в свой адрес несколько реплик с нецензурной бранью от тренера.

«В этой ситуации я на стороне Гогниева. Если Глушаков профессионал, то ему стоило успокоиться и спокойно занять место на скамейке запасных», — приводит слова Рианчо Sport 24.

Эксперт заявил, что когда тренер меняет игрока, то у него всегда есть на это причины, необходимо уважать решение наставника.

«Динамо» разгромило «Химки» в матче 15-го тура РПЛ со счетом 6:1.