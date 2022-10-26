В «Динамо» отреагировали на информацию об интересе к Азмуну

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин отреагировал на информацию о том, что минувшим летом московский клуб хотел выкупить экс-нападающего «Зенита», а ныне игрока леверкузенского «Байера» Сердара Азмуна.

«Правда ли, что «Динамо» пыталось купить Азмуна? Нет, никогда не рассматривали. Это кто-то придумал, у нас своих игроков вполне достаточно — молодые, интересные», — приводит слова Степашина «РБ Спорт».

Действующий контракт 27-летнего Азмуна с «Байером» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ирана в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провёл в составе «аспириновых» 11 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.