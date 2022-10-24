Кутицкий: Не перейду в другой московский клуб

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий ответил на вопрос, готов ли он перейти в другой московский клуб.

«Могу ли себя представить в другой московской команде? Нет. Загадывать не будем, но на 90% — никогда не перейду», — заявил Кутицкий Sport 24.

При этом игрок отметил, что готов попробовать свои силы в европейском клубе, если появится такая возможность.

В текущем сезоне 20-летний воспитанник «бело-голубых» принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 23 набранных очка за 14 игр.