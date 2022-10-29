Пономарёв: «Химки» покатились, не надо было увольнять Юрана»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал крупную победу «Динамо» над «Химками» (6:1) в 15-м туре РПЛ.

«Ничего удивительного в счете 6:1 нет. Да, «Химки» покатились. Не надо было увольнять Юрана, тренера, который давал результат. Такие вещи всегда чреваты серьезными последствиями», — цитирует слова Пономарёва «Матч ТВ».

По мнению эксперта, возможно, между Сергеем Юраном и боссами подмосковного клубами произошел какой-то разлад, но этот тренер ставил команде хорошую игру и давал результат.

После 15 тура «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 9 набранных очков.