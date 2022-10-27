Йоканович рассказал, в чём «Динамо» необходимо прибавить

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, в чём необходимо прибавить «бело-голубым», чтобы добиться прогресса в собственной игре.

«Нам нужно добавить агрессии, организованности игре в обороне, мы должны больше владеть мячом. У нас есть всё, чтобы прогрессировать», — приводит слова Йокановича пресс-служба «Динамо».

Напомним, сербский специалист возглавил «бело-голубых» минувшим летом, сменив на этом посту немца Сандро Шварца. После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России московская команда занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 23 набранных очка. В следующем туре подопечным Йокановича предстоит встретиться с подмосковными «Химками». Матч состоится 29 октября, и начнётся он в 14:00 по московскому времени.