Кураньи: Было бы приятно увидеть Кокорина в «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Кевин Кураньи высказался о возможном возвращении нападающего Александра Кокорина в Россию.

«Было бы неплохо, если бы Кокорин снова играл в России. Еще было бы приятнее, если бы это было московское «Динамо», — заявил Кураньи Sport 24.

При этом бывший футболист отметил, что на данный момент Кокорин защищает цвета кипрского «Ариса», и он счастлив там играть.

В текущем сезоне 31-летний российский форвард принял участие в семи матчах чемпионата Кипра, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи.

Напомним, права на Кокорина принадлежат «Фиорентине».