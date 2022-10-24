Кухарчук: «Пригласил бы в «Химки» Ибрагимовича, чтобы атмосферу создавал»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался о неудачах команды, а также рассказал, кого из известных игроков он бы пригласил в подмосковный клуб.

Футболист признался, что не может понять истинную причину безвыигрышной серии «Химок». Напомним, после отставки экс-наставника команды Сергея Юрана в начале августа «красно-чёрные» до сих пор не смогли одержать ни одной победы.

«Кого бы пригласил в «Химки»? Ибрагимовича пригласил бы к нам в команду, чтобы атмосферу создавал, он старенький», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

Напомним, после 14 туров «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе девять набранных очков. Свой следующий матч подмосковный коллектив проведёт 29 октября против «Динамо». Начало — в 14:00 по московскому времени.