Агент Сафонов отреагировал на слова Йокановича, назвавшего Тюкавина будущим «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на слова главного тренера «бело-голубых» Славиши Йокановича, ранее назвавшего 20-летнего игрока будущим клуба.

«Да, я видел и читал интервью Йокановича. Но пока мне не хотелось бы комментировать эту тему. В чемпионате России скоро будет перерыв – тогда и поговорим», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, что в своём интервью сербский специалист также признал, что сейчас основным нападающим команды является Фёдор Смолов, а не Тюкавин. Ранее Сафонов выражал недовольство игровым временем своего клиента в «Динамо», намекая на возможный трансфер в другой клуб.

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «бело-голубых» 17 матчей, отметившись в них тремя голами и двумя результативными передачами.