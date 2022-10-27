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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сафонов отреагировал на слова Йокановича, назвавшего Тюкавина будущим «Динамо»

27 Октября 2022 • 15:50 Комментировать
Динамо Москва
...
Химки
29.10 14:00

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на слова главного тренера «бело-голубых» Славиши Йокановича, ранее назвавшего 20-летнего игрока будущим клуба.

«Да, я видел и читал интервью Йокановича. Но пока мне не хотелось бы комментировать эту тему. В чемпионате России скоро будет перерыв – тогда и поговорим», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, что в своём интервью сербский специалист также признал, что сейчас основным нападающим команды является Фёдор Смолов, а не Тюкавин. Ранее Сафонов выражал недовольство игровым временем своего клиента в «Динамо», намекая на возможный трансфер в другой клуб.

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «бело-голубых» 17 матчей, отметившись в них тремя голами и двумя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Славиша Йоканович Константин Тюкавин
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