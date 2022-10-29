Генич дал прогноз на матч «Динамо» - «Химки»

Популярный комментатор и журналист Константин Генич поделился ожиданиями от поединка между столичным «Динамо» и подмосковными «Химками» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

«Думаю, «Динамо», конечно же, выиграет. Стоит рассмотреть победу хозяев в разных вариациях. Например, с форой (-1,5) мяча», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

В преддверии сегодняшнего матча «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Химки» располагаются на предпоследней строчке.