Тюкавин: «Любой футболист будет недоволен, когда он играет по 10-15 минут»

Форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин высказался о малой игровой практике под руководством Славиши Йокановича.

«Я был злым, и сейчас злой. Нужно тренироваться, доказывать. Тренер объясняет, почему я получаю мало времени? Нет. Любой футболист будет недоволен, когда он играет по 10-15 минут», – заявил нападающий, чьи слова приводит издание «Спорт-Экспресс». По его мнению, для игры в основном составе нужно больше работать и тренироваться.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Тюкавин провёл 14 матчей, забив четыре гола.