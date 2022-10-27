Терюшков: «Мне горько и больно из-за того, что «Химки» долго не выигрывают»

Депутат Госдумы и экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о результатах подмосковной команды в нынешнем сезоне.

Напомним, что в последний раз «красно-чёрные» побеждали в начале августа, когда в матче 4-го тура РПЛ «Химки» обыграли «Торпедо» (3:1).

«Мне, как болельщику, горько и больно из-за того, что клуб достаточно долго не выигрывает. Когда нет побед, дух команды падает. Но я надеюсь, что в ближайшее время «Химки» смогут добыть три очка, и после этого, уверен, дела пойдут гораздо лучше», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

Также Терюшков отметил, что нынешний состав «Химок» позволяет команде бороться за сохранение прописки в Премьер-лиге.

Напомним, после 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России подмосковный клуб расположился на предпоследнем 15-м месте турнирной таблицы, набрав девять очков. Свой следующий матч подопечные Спартака Гогниева проведут 29 октября против «Динамо». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.