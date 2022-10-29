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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев — о матче «Динамо» - «Химки»: «Итог закономерен»

29 Октября 2022 • 19:18 Комментировать
Динамо Москва
6:1
Химки
окончен

Экс-рулевой «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу «бело-голубых» над «Химками» (6:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Итог закономерен. «Динамо» было сильнее во всех компонентах: забили шесть, а могли еще столько же забить. У «Химок» проблема в обороне — полный бардак», — заявил Кобелев «Чемпионату».

По мнению эксперта, трудности в обороне являются главной проблемой подмосковного клуба, поэтому им тяжело на что-то претендовать с такой игрой.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков. «Химки» идут на предпоследней строчке, имея в своем активе 9 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Динамо Москва Андрей Кобелев
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