Павловец — о «ВТБ-Арене»: «Стадион — супер, но поле не соответствует уровню команды»

Защитник «Оренбурга» Александр Павловец раскритиковал газон на «ВТБ-Арене», где свои домашние матчи проводит московское «Динамо».

«Стадион — супер, но поле не соответствует уровню команды. Ужасное. С проплешинами какими-то. Для сегодняшней поры года поле должно быть намного лучше», — цитирует Павловича Sport24.

Также 26-летний футболист похвалил искусственный газон в Оренбурге, на котором, по мнению Павловича, очень приятно играть.

После 14 туров текущего розыгрыша РПЛ «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков. Свой следующий матч команда Марцела Лички проведёт завтра, 28 октября, против «Факела». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.