Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павловец — о «ВТБ-Арене»: «Стадион — супер, но поле не соответствует уровню команды»

27 Октября 2022 • 12:02 Комментировать
Оренбург
...
Факел
28.10 17:00

Защитник «Оренбурга» Александр Павловец раскритиковал газон на «ВТБ-Арене», где свои домашние матчи проводит московское «Динамо».

«Стадион — супер, но поле не соответствует уровню команды. Ужасное. С проплешинами какими-то. Для сегодняшней поры года поле должно быть намного лучше», — цитирует Павловича Sport24.

Также 26-летний футболист похвалил искусственный газон в Оренбурге, на котором, по мнению Павловича, очень приятно играть.

После 14 туров текущего розыгрыша РПЛ «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков. Свой следующий матч команда Марцела Лички проведёт завтра, 28 октября, против «Факела». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Оренбург Александр Павловец ВТБ-Арена
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Октября
12:29 · Россия. Премьер-лига
Силкин считает, что уход Федотова сильно сказался на «Сочи»
12:14 · Россия. Премьер-лига
Йоканович рассказал, в чём «Динамо» необходимо прибавить
12:07 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал игроков «Зенита», которые рискуют не сыграть с «Краснодаром»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Павловец — о «ВТБ-Арене»: «Стадион — супер, но поле не соответствует уровню команды»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Названа дата спарринга «Зенита» с иранским «Сепаханом»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Пиняев прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, рассчитывает ли на Сутормина
11:38 · Россия. Премьер-лига
Широков высказался о конфликте между Федотовым и Абаскалем
11:25 · Россия. Премьер-лига
Сергеев рассказал о желании попробовать себя в топ-чемпионате 1
11:10 · Россия. Премьер-лига
Пиняев: «Я буду рад приехать в любую сборную»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Мансилья — о возможности приостановить контракт: «Вот так уходить — это неуважение к клубу»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Олейников рассказал об исчезновении Талалаева
10:30 · Россия. Премьер-лига
Орещук назвал топ-лигу, которая подходит Дивееву
10:30 · Россия. Премьер-лига
Олейников рассказал, кто повлиял на его уход из ЦСКА
10:16 · Россия. Премьер-лига
Газзаев уверен, что возвращение Сёмина поможет «Локомотиву»
Все новости
Рекомендуем