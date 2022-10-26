Писарев — о словах Терюшкова: «Меня удивляет такое оскорбительное отношение к людям»

Бывший главный тренер «Химок» Николай Писарев отреагировал на высказывания от депутата Госдумы и экс-члена наблюдательного совета подмосковного клуба Романа Терюшкова.

Напомним, ранее Терюшков произносил фразу «никакущие пляжные футболисты», намекая на Писарева, который работал в пляжном футболе.

Писарев назвал такое поведение депутата оскорбительным, вспомнив об испанском тренере Кике Сетьене, который ранее помогал Писареву в сборной России по пляжному футболу, а вчера, 25 октября, он возглавил «Вильярреал».

«Вильярреал» — это топ-клуб, который играет в Лиге чемпионов, обыгрывает там «Баварию». Его руководство точно дальновиднее и умнее, чем некоторые специалисты и псевдоболельщики», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Напомним, Писарев возглавил «Химки» 10 августа нынешнего года, однако уже в конце месяца специалист был отправлен в отставку. Под руководством Писарева подмосковная команда не смогла одержать ни одной победы.