​Глушаков отреагировал на свою замену в первом тайме

В субботу «Химки» проиграли в гостях у «Динамо» со счётом 1:6 в матче 15-го тура чемпионата России. Ещё по ходу первого тайма Спартак Гогниев заменил Дениса Глушакова, причём после этого ещё и выругался ему вслед. Глушаков, кстати говоря, после ухода с поля сразу ушёл в подтрибунное помещение.

«Как реагирую? На стадионе, почему уехал», - сказал Глушаков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, то есть находятся в зоне прямого вылета.. Следующий матч чемпионата команда проведёт 4 ноября – против «Оренбурга» на своём поле.