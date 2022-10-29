Шунин заявил, что не считает «Химки» слабым клубом

Вратарь «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос, считает ли он «Химки» слабой командой.

«Химки» — самая слабая команда? Слабых клубов в РПЛ нет», — передает слова Шунина «Чемпионат».

Напомним, «Динамо» одержало крупную победу над подмосковным клубом со счетом 6:1 в рамках матча 15-го тура чемпионата России. Благодаря этому результату столичный клуб поднялся на третью строчку в турнирной таблице, набрав 26 зачетных баллов, столько же очков у ЦСКА (игра в запасе) и «Ростова», который на данный момент свой матч проводит в Грозном с «Ахматом».

В текущем сезоне Шунин провел 15 матчей в РПЛ, пропустил 18 голов и четыре раза сохранил свои ворота «сухими».