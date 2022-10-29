Очередное унижение «Химок»: «Динамо» победило с разницей в пять мячей, как и «Спартак» неделей ранее

В матче 15-го тура РПЛ «Динамо» принимало «Химки».

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Динамо - Химки. Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Химки. 6:1. Гол Ильи Садыгова с пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Химки. 5:0. Гол Ярослава Гладышева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Химки. 6:0. Гол Ярослава Гладышева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Химки. 4:0. Гол Константина Тюкавина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Химки. Красная карточка Гогниеву (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Химки. Гогниев получил красную карточку (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Химки. Замена Глушакова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Химки. 3:0. Гол Федора Смолова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Химки. 2:0. Гол Дениса Макарова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Химки. 1:0. Гол Муми Нгамалё (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Совсем недавно СМИ писали о скорой отставке Славиши Йокановича и уверяли, что сербу дали три недели на исправление ситуации. Так это или нет, мы не узнаем, но именно в этот период «Динамо» перебороло хандру. Полтора месяца не побеждали в чемпионате, а тут – сразу два успешных матча подряд. Обыграли «Оренбург», «Локомотив» и с полным зарядом энергии принимали «Химки», дабы продлить удачную серию.

А химчан сейчас не пинает только лежачий – вот уже 13 матчей без побед, аккурат с начала августа, когда уволили Сергея Юрана. Все предматчевые расклады получили отражение и в реальности. Ещё за первый тайм хозяева сняли вопросы о победителе, очень уверенно сняли эти вопросы. Уже на шестой минуте мог забивать Смолов, оказавшийся на ударной позиции на углу штрафной площади, но пробил/прострелил Фёдор точно в руки Гудиеву.

Голкипер «Химок» должок вернул через пять минут. Отличной передачей от своих ворот Гудиев нашёл почему-то Нгамалё. Новичок «Динамо» выдержал паузу, уложил Никитина и пробил в «девятку» - 1:0. Есть первый гол камерунца в РПЛ. «Химки» решили ответить и даже организовали перспективный забег для Руденко, в завершении которого Александр пробил чуть правее створа. «Динамо» ответило двумя ударами с линии штрафной площади, правда, и Смолов, и Макаров попали в защитника.

Ну а когда мяч долетел в створ, снова случился гол. Нгамалё на кураже разобрался и выполнил подачу в центр штрафной площади, Макаров перепрыгнул Главчича и спокойно кивнул в дальний угол – 2:0. Чтобы совсем спокойно уходить на перерыв «Динамо» решило добавить мощностей в компенсированное время. И на третьей добавленной минуте случился-таки третий гол. Захарян справа ворвался в штрафную, ушёл от Гудиева и прострелил на пустые ворота и Фёдор Смолов, ранее загубивший пару моментов, уже не имел права промахнуться – 3:0.

На второй тайм не было смысла выходить. Собственно, Спартак Гогниев и не вышел, получив красную карточку за споры с арбитром. «Динамо» же продолжало третировать «Химки». Сазонов бил после подачи от угла поля, но взял чуть выше перекладины, Скопинцев тоже после стандарта расстреливал Гудиева, однако и он не попал в створ. Четвёртый гол в итоге записал на себя Константин Тюкавин, всего за шесть минут до результативного удара появившийся на поле.

Грулёву никто не мешал выполнить заброс с левого края, а Тюкавину – принять мяч на грудь и мощно пробить. А Ярослав Гладышев, появившийся на поле вместе с Тюкавиным вообще успел дубль оформить, отличившись на 87-й и 89-й минутах. Сначала Ярослав воспользовался ошибкой Идову и хлёстко пробил с правого угла штрафной площади, а затем разыграл отличную «стеночку» с Тюкавиным и в касание пробил в ближний угол.

В компенсированное время «Химки» сподобились на гол престижа. Сазонов борцовским приёмом повалил Дулаева в штрафной площади, рефери указал на «точку», а Илья Садыгов реализовал пенальти – 6:1. «Динамо» забирает третью подряд победу в РПЛ. А проблемы «Химок» всё серьёзнее и серьёзнее.