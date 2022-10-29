​Гогниев объяснил замену Глушакова в первом тайме

«Химки» в субботу проиграли «Динамо» со счётом 1:6. Ещё по ходу первого тайма Спартак Гогниев заменил полузащитника Дениса Глушакова. Капитан «Химок» после замены направился сразу в раздевалку, а Гогниев ещё и выругался вслед футболисту.

После игры Спартак Гогниев, который второй тайм смотрел с трибуны из-за красной карточки, объяснил раннюю замену Глушакова.

«Меняют игрока в двух случаях – либо по травме, либо потому что игрок не устраивает. Меня не устраивало, как он выполняет установку, подключается. Это решение главного тренера», - слова Гогниева приводит телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на «Матч Премьер».

Следующим соперником «Химок» будет «Оренбург». Матч пройдёт в пятницу, 4 ноября.