Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян всё ещё может перебраться в «Челси». По сведениям «Чемпионата», оформлением данной сделки занимается журналист и инсайдер Нобель Арустамян.

Источник сообщил, что именно Арустамяну минувшим летом удалось убедить агента Рафаэлу Пименту участвовать в трансфере игрока в лондонский клуб. Инсайдера также поддерживают агенты Павел Андреев и Геннадий Голубин. Отмечается, что Захарян еще может перебраться в «Челси» предстоящей зимой.

В текущем сезоне 19-летний хавбек провел 17 матчей с учетом всех турниров, забил три мяча и сделал пять результативных передач.