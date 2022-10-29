​Гогниев выругался в адрес комментатора «Матч ТВ»

Главного тренера «Химок» Спартака Гогниева после трёх пропущенных голов в первом тайме матча против «Динамо» переполняли эмоции. По ходу тайма Гогниев снял с игры Дениса Глушакова и даже выругался ему в след. В перерыве в подтрибунном помещении от рулевого «Химок» досталось уже комментатору Сергею Дурасову.

«Тебя кто просил вопросы такие задавать? Кто-то, наверное, попросил? Скажи, кто?» - спросил Гогниев у Дурасова.

В ответ комментатор пытался объяснить, что все вопросы он задавал по своей инициативе.

«***** [блин] 100%, ***** [нафиг],***** [фигню] какую-то говорят тебе. Интересно ему…» - сказал Гогниев.