​Глушакова заменили в первом тайме – игрок ушёл сразу в раздевалку

В «Химках» по-прежнему неспокойно. В субботу команда проводит гостевой матч 15-го тура Премьер-лиги против «Динамо». Уже по ходу первого тайма рулевой «Химок» Спартак Гогниев принял решение заменить полузащитника Дениса Глушакова. Покинув поле, капитан подмосковной команды направился не на скамейку, а сразу в подтрибунное помещение.

Напомним, что «Химки» не знают радости побед с 7 августа. Команда располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Следить за матчем между «Динамо» и «Химками» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. В первом тайме команда Славиши Йокановича смогла забить три безответных гола.