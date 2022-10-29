Юран: «О том, что кто-то предлагает мою кандидатуру в тренеры «Химок», не читал»

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран высказался о возможном возвращении в подмосковный клуб после разгрома от столичного «Динамо».

«Я не работаю в «Химках», поэтому матч не смотрел. О том, что кто-то предлагает мою кандидатуру в тренеры, не читал и не слышал. Поэтому пока что не могу ничего комментировать», – заявил специалист в интервью Sport24.

Юран отметил, что не хочет делиться мнением относительно происходящего в клубе, предложив спросить об этом у текущего главного тренера Спартака Гогниева.

Напомним, что после первой половины сезона в РПЛ «Химки» набрали лишь девять очков. Клуб находится на предпоследней строчке в таблице чемпионата.

