Глушаков — о замене: «Обсудим с тренером завтра-послезавтра»

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о замене в поединке против столичного «Динамо».

«Это жизнь, это футбол. Такое бывает, и в конце заменяют, и в первых таймах. Что-то тренеру не понравилось, обсудим завтра-послезавтра», – заявил экс-полузащитник «Локомотива» и «Спартака» в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Глушаков отметил, что сразу ушёл в раздевалку из-за недовольства своей игрой.

Отметим, что «Химки» уступили в поединке 15 тура со счётом 1:6 и продлили серию без побед до 15 матчей. На счету коллектива лишь девять очков и предпоследнее место в таблице Российской премьер-лиги.