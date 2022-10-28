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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев не верит в то, что Захарян перейдёт в «Челси»

28 Октября 2022 • 13:15 Комментировать
Динамо Москва
...
Химки
Через 23 ч. 34 мин.

Бывший руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев оценил вероятность перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Напомним, минувшим летом 19-летний россиянин был близок к трансферу в лондонский клуб, однако сделку не удалось осуществить из-за технических сложностей, связанных с переводом денег.

Корнеев уже не верит то, что этот переход возможен.

«Как провести платёж? Как сейчас продать игрока в клуб с владельцем из США? Дадут ли ему выплатить эту сумму, даже если он действительно хочет это сделать? Пока не будет гарантии платежа или предоплаты, о трансфере говорить не приходится», — приводит слова Корнеева «Чемпионат».

Действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «бело-голубых» 17 матчей, забив в них три мяча и отдав пять результативных передач.    

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Игорь Корнеев Арсен Захарян
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