Уткин: «Гогниев — один из самых горячих тренеров»

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о поведении наставника «Химок» Спартака Гогниева в перерыве матча с «Динамо». Рулевой подмосковного клуба в грубой форме обратился к корреспонденту «Матч ТВ» Сергею Дурасову из-за вопросов на предматчевом интервью.

«Все тренеры время от времени психуют, и Гогниев — один из самых горячих. Потом, в «Химках» же бесы. Раз специально изгоняют — значит, уверены: есть», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

«Динамо» разгромило подопечных Гогниева в рамках встречи 15-го тура Российской премьер-лиги со счетом 6:1.

«Бело-голубые» занимают 3-е место в РПЛ, набрав 26 очков. «Химки» располагаются на 15-й строчке, имея в своем активе 9 баллов.