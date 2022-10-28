Корнеев назвал четырёх легионеров «Динамо» игроками среднего уровня

Бывший руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев поделился мнением об уровне новичков «Динамо» Муми Нгамалё, Эли Дасы, Николаса Маричаля, а также Роберто Фернандеса.

Корнеев считает, что эти легионеры не усилили, а лишь ослабили команду, которая выиграла бронзовые медали чемпионата России по итогам прошлого сезона.

«Качества Нгамалё, Дасы и Маричаля вызывают большие вопросы, исходя из амбиций «Динамо». Я бы включил сюда ещё Фернандеса. Игроки среднего уровня! Очевидно, что «Динамо» хочет быть наверху в таблице, с возможностью продавать приобретённых игроков и развивать своих. Пока не всё удаётся», — цитирует Корнеева «Чемпионат».

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут завтра, 29 октября, против «Химок». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.