​Гогниев не вышел на второй тайм – тренера удалили

В субботу «Химки» проводят гостевой матч Премьер-лиги против «Динамо». Главным «героем» поединка становится рулевой подмосковной команды Спартак Гогниев. Сначала он выругался в след Денису Глушакову, которого заменил, затем – в ругательной форме предъявил претензии журналисту и комментатору «Матч ТВ» Сергею Дурасову.

Оказывается, Спартак Гогниев получил от арбитра красную карточку в перерыве матча. На второй тайм тренер «Химок» не вышел.

Под руководством Спартака Гогниева «Химки» ещё не отпраздновали ни одной победы. Тренер работает с командой почти два месяца.

Следить за матчем «Динамо» - «Химки» можно в текстовой трансляции.