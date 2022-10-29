Гаджиев прокомментировал поведение Гогниева

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о поведении главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

«Нужно уметь управлять своими эмоциями, это, безусловно, сложно, но нужно учиться это делать. Ситуация, в которой находится Гогниев, крайне сложная для тренера», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

По мнению функционера, за такой короткий срок тренеру трудно исправить ситуацию, он выбрал атакующий футбол, но можно было бы уделить больше внимания обороне.

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Химки» проиграли «Динамо» со счетом 1:6. Подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе всего девять очков.