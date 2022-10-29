Смолов и Захарян - в стартовом составе «Динамо» на матч с «Химками»

Буквально через час начнется очередной поединок 15-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Динамо» на своем поле примет подмосковные «Химки». Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Фернандес, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамалё, Смолов.

«Химки»: Гудиев, Чежия, Никитин, Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Гулиев, Магомедов, Главчич, Руденко.

Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 29 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

Перед 15 туром «Динамо» занимало седьмое место в турнирной таблице, и «Химки» располагались на предпоследней строчке.