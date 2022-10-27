Йоканович рассказал о плане на нынешний сезон

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о плане команды на нынешний сезон.

Специалист вспомнил тот факт, что весной нынешнего года его команда принимала участие в финальном матче Кубка России, где уступила столичному «Спартаку» (1:2).

«В этом сезоне мы должны быть не хуже. Амбиции не поменялись, но мы продолжаем расти, идти вперёд», - цитирует Йокановича «Спорт-Экспресс».

Тренер считает, что у «Динамо» должен появиться свой индивидуальный стиль, который нельзя будет перепутать с игрой какой-либо другой команды. Наставник пообещал, что команда будет плодотворно работать каждый день.