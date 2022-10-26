Писарев: Смолов и Кокорин могли достичь большего

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о нападающих Александре Кокорине и Фёдоре Смолове.

«Когда Саше было 20 лет, мне казалось, что по таланту он одного уровня с Сане, Гнабри. По потенциалу Кокорин был очень сильным футболистом», — заявил Писарев «Матч ТВ».

По мнению тренера, Смолов тоже мог достичь большего за свою карьеру, но они с Кокориным слишком поздно повзрослели, если бы в 20 лет у них был ум, который есть сейчас, все могло бы получиться по-другому.

Напомним, Смолов является игроком московского «Динамо», а Кокорин принадлежит «Фиорентине», но выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.