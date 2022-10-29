​Гогниев объяснил бурное празднование гола после 1:6

На последних секундах матча против «Динамо» «Химкам» удалось забить гол и превратить поражение 0:6 в поражение 1:6. Спартак Гогниев, который второй тайм смотрел с трибуны из-за удаления, очень бурно отпраздновал гол своей команды. Тренер дал комментарий на этот счёт.

- Почему такая реакция была на гол? – спросил журналист на видео, которое было опубликовано в телеграм-канале «Крысева|Терлецкий».

- Потому что мы гол забили.

- И без разницы на счёт?

- Конечно.

Напомним, что Спартак Гогниев получил красную карточку в перерыве матча. После удаления тренер «Химок» ещё и предъявил претензии журналисту, который задавал ему вопросы перед игрой на флеш-интервью.